Внести поправки в магазин на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок182 просмотра
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Необходимо внести несколько поправок на сайт интернет-магазина: 

1) Перенести форму поиска 

2) Сделать форму поиска рабочей 

3) Сделать отображение цены в админ-панели 

4) Добавить одну ссылку в шаблоне на статическую страницу 

5) Подправить текста в шаблоне.

OpenCart
7 лет назад
skarlat-klient
Андрей 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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