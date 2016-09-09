Правки на сайте. Платформа modx

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Необходимо

1) Сделать возможность быстрой покупки при наведении на фото товара 

2) Под видеоролики добавить три иконки: твитнуть, поделиться репостнуть с возможностью этих действий

3) Добавить возможность делать перечёркнутые цены

4) Кнопку Инстаграма добавить рядом с кнопкой Вк

5) Сделать кликабельными кнопки на главной странице (быстрая доставка, бесплатный тест-драйв, техподдержка 24/7, установка и настройка всей техники) и краткое описание, которое будет появляться при нажатии на эти кнопки

Сайт создан на платформе Modx

Ссылка на сайт http://virtualnyeochki.ru

подробное ТЗ напишу при начале работ

MODX
7 лет назад
skonotop
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад