Доработка скрипта тикет-системы

Веб-программированиеЗавершен4 заявки167 просмотров
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Имеется простой скрипт тикет системы. Написан на PHP MySql + Bootstrap.

Нужно доработать скрипт и расширить его функционал. Все подробно описано в прикрепленном задании.

7 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
nikoly0072
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 лет назад
$50
1 день
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