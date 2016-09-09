Сделать парсер картинок

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки203 просмотра
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На фтп  в папках находятся картинки (по 7в каждой папке).  Картинки всео динакового размера и у них имена от photo_0.png до photo_6.png Надо сделать скрип который будет выводить содержимое каждой папке в виде слайдера с

возможностью перелистывания Слайдер готовый уже есть. А на сайте надо добавить еще новую рубрику  для вывода фотографий.

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7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
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