Сделать парсер картинок

Нужно сделать карту как здесь: dompereezdov точка ru/moskovskaya-oblast/ramenskiy-rayon/ramenskoe/vyvoz-mebeli?yclid=5175566706119805159 нюансы напишу в ЛС
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На фтп в папках находятся картинки (по 7в каждой папке). Картинки всео динакового размера и у них имена от photo_0.png до photo_6.png Надо сделать скрип который будет выводить содержимое каждой папке в виде слайдера с
возможностью перелистывания Слайдер готовый уже есть. А на сайте надо добавить еще новую рубрику для вывода фотографий.
Работа срочная, пишите цену сразу
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