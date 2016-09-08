Настроить выгрузку по API новых отзывов с Яндекс.Маркета к нам в БД

Надо по API Яндекс.Маркета настроить сбор отзывов о нашем магазине к нам в БД с Яндекс.Маркета. Например, по cron, раз в сутки надо брать новые отзывы и закачивать их к нам в базу. Нужны данные: рейтинг отзыва, достоинства, недостатки, комментарий, дата-время размещения и город автора. Наш сайт на 1С-Битрикс.

Документация https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/.