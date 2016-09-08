Презентация на флеше

7 сентября была презентация iPhone 7 Вот мой сайт Macworld.com.ua, его не доделали Примерный бриф прикрепил нужно сделать красивую страницу предзаказа iPhone 7 до 14 сентября. Вот отсюда можно передрать http://icom.ua/iphone-7/ Тем кто не умеет соблюдать сроки не писать. Работы не ...