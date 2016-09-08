Заполнение формы + подписка на рассылку (Smartresponder)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка199 просмотров
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Внедрить код формы подписки SmartResponder в подписную форму аналит теста (https://drive.google.com/file/d/0B7LUdA-v2vEHdDRnZ0RGWUUzZG8/view?usp=drivesdk )

Т.е. чтобы после заполнения полей аналит теста помимо результатов теста на почту, приходило ещё письмо на подверждение подписки от смартреспондера.

Т.е. нужно как-то совместить эти две формы в одну.

Аналит тест реализован через написанный модуль для Joomla 2.5. 

Код формы подписки сервиса прикреплен файлом!

Настроена она так что после того как кликаешь по пнопке подписаться, сразу уходит на мыло письмо о подтверждении подписки, в ней так же 3 поля.

Требования к исполнителю:

1) ГЕО - предпочтительно Украина

2) Во время внесения каких-либо правок указание комментариев ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.е. любые правки в коде я должен видеть /знать кто их сделал и когда!

7 лет назад
falkovichs
Стансилав 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
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