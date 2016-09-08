PHP программист, доработка и поддержка

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок208 просмотров
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Есть рабочий сайт по активному отдыху. Был нарисован новый дизайн, написан новый движок, и полностью сверстан. Требуется доработка, частичная верстка.

PHP
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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