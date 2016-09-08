Wp корректировки

CONTACT FORM 7 1.В заявке,отправитель указан почта принадлежала нам, а не клиенту,необходимо,чтоб когда приходила заявка, мы могли ответить на письмо, не писав эл почту клиента ,чтоб автоматически уже был эл почта 2. Если клиент заполняет заявку, и ...
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КОРРЕКТИРОВКИ
Кнопка Бесплатный звонок – в шапке сайта. должна работать, переименовать на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК", после заказа должен начаться отсчет времени "5 минут"
Город сделать кликабельным, город должен определяться по IP и список городов должен быть как у homework.ru разоврачиваться
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