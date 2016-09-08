Wp корректировки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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КОРРЕКТИРОВКИ 

Кнопка Бесплатный звонок – в шапке сайта. должна работать, переименовать на "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК", после заказа должен начаться отсчет времени "5 минут" 

Город сделать кликабельным, город должен определяться по IP и список городов должен быть как у homework.ru разоврачиваться 

7 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад