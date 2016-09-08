Удалить вирус с сайта

Имеется интернет-магазин на друпал 6( нашмаг24.рф), периодически возникают вопросы по функционалу и возможностям. Нужна помощь. Хотелось бы получить консультацию на сегодняшний день по следующим вопросам: В карточке товара есть оптовая цена, которая не видна обычному покупателю. Как ...