Разработка онлайн-конструктора интерьера

Добрый день, требуется сделать небольшую мобильную версию сайта гостиницы Опыт работ с примерами обязателен. Присылайте скайп для переписки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн: https://yadi.sk/d/dPsayK4MnUkPE
Задача разработать аналог https://colorup.tikkurila.com/index.html#/l/ru/6/8/photo/27
Разработка предполагается на CANVAS, если предлагаете другую технологию, указывайте ее в ответе на данный проект.
Также кране ВАЖНО указывать в ответе на проект:
- Cтоимость и сроки
- Пример реализованного решения (подобного)
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