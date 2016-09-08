Разработка онлайн-конструктора интерьера

Есть гугловский сервис капчи - https://www.google.com/recaptcha. Одна из его версий характерна предложением кликнуть на галочку "Я не робот". Если дальше Google вас посчитает роботом, то предложит выбрать несколько картинок по определенному заданию (дома, дорожные знаки, ...