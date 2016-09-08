Эмуляция действия пользователя для Recaptcha

Есть гугловский сервис капчи - https://www.google.com/recaptcha. Одна из его версий характерна предложением кликнуть на галочку "Я не робот". Если дальше Google вас посчитает роботом, то предложит выбрать несколько картинок по определенному заданию (дома, дорожные знаки, например). После этого надо кликнуть по кнопке Проверить (Verify) для продолжения. Там присутствует защита от программных кликов. Задача состоит в том, что найти обходной способ и написать javascript-код, который бы кликал по этой кнопке.