Эмуляция действия пользователя для Recaptcha

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Есть гугловский сервис капчи - https://www.google.com/recaptcha. Одна из его версий характерна предложением кликнуть на галочку "Я не робот". Если дальше Google вас посчитает роботом, то предложит выбрать несколько картинок по определенному заданию (дома, дорожные знаки, например). После этого надо кликнуть по кнопке Проверить (Verify) для продолжения. Там присутствует защита от программных кликов. Задача состоит в том, что найти обходной способ и написать javascript-код, который бы кликал по этой кнопке.

7 лет назад
Tygragrinn
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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