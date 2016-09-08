Пропали города при оформлении заказа новой почтой

возникла проблема с Новой Почтой((( с 31 числа, точно сказать с какого не могу. но точно с 31. на сайте не выбирает города при оформлении заказа на Новую Почту. они исчезли(( из за этого оформить заказ невозможно. уже и откатили Бекап от 30.08. результата никакого. обращались на суппорт хостинга. Не нашли абсолютно никаких ошибок со стороны сервера. Пожалуйста помогите в данной проблеме!

сайт находится на системе Bitrix