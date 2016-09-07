Необходимо создать личный кабинет на самописный сайт на cms. Сайт [url=http://dog-shop.kiev.ua/]http://dog-shop.kiev.ua/[/url] Во Вложении - ТЗ на личный кабинет.
Простой магазин на Opencart. Поставить модули, убрать лишнее
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно простой магазин сделать на опенкарте. По сути просто поставить, настроить модули и убрать/добавить лишние элементы в шаблоне. Шаблон от Lexus.
Сориентируйте по бюджету и срокам в ответе. Бюджет очень демократичный!
Поставить модули(модули пришлю - кроме Хочу дешевле, просто установить, настроить)
Подарок в корзине
Расширенные контакты
Ajax поиск с автоподстановкой
Сортировка товаров
Возможность добавить фильтр
Метки товаров (стикеры)
Быстрая покупка
Доп. продажа при отправке товара в корзину
Возможность покупки при просмотре фото товаров
Вставка видео в описание товара
Подсветка отзывов
Вывод дополнительной кнопки «Купить» после описания товара
Работа с брошенными корзинами.
Случайный номер заказа
Оформление заказа на 1 странице
Стикеры товара
Хочу дешевле модуль
Фильтр для поиска по характеристикам товара(в шаблоне встроенный есть, в принципе)
Блоки Хиты, Распродажа, слайдер на главной должны быть
Сделать при регистрации выбор 2ух типов аккаунта - розничный и оптовый покупатель.
Как связть опенкарт с 1с? Какие данные нужны от 1с?
Интеркассу подключить, протестировать что работает
Текст по вкладкам вставить
Логотип поставить
Оставить только рубли, русский язык
Номер телефона поставить, почту поменять
Баннеры, преимущества поставить
В футере вкладки другие поставить
На главной блоки SPECIAL, LATEST DEALS, BUYING & SELLING JUST GOT EASIER!, LATEST BLOG,WHAT PEOPEL SAY отключаем/комментируем(т.е. оставляем возможность включить обратно, НЕ удаляем)
Вкладка TOP BRAND оставляем 1 строчку, там будут лого масел
MY TWITTER в футере блок убираем
Карту в футере ставим свою, такую же по размеру, местоположение берем с Контактов
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Доставка 1 вариант - Самовывоз, адрес с контактов, стоимость - Бесплатно.
Вкладки меню такие -
Каталог
Отзывы - отзывы с флампа подключаем
Контакты
Опт
Доставка
В Каталоге такие подкатегории -
МОТОРНЫЕ МАСЛА
CПЕЦЖИДКОСТИ
АНТИФРИЗ
ФИЛЬТРЫ
АВТОХИМИЯ
ПРОЧЕЕ
2 телефон добавить
Купить в 1 клик сделать
Запрос по ВИН сделать
Вкладку Партнёрам добавить
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