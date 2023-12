Простой магазин на Opencart. Поставить модули, убрать лишнее

Добрый день. Нужно простой магазин сделать на опенкарте. По сути просто поставить, настроить модули и убрать/добавить лишние элементы в шаблоне. Шаблон от Lexus.

Сориентируйте по бюджету и срокам в ответе. Бюджет очень демократичный!

Поставить модули(модули пришлю - кроме Хочу дешевле, просто установить, настроить)

Подарок в корзине

Расширенные контакты

Ajax поиск с автоподстановкой

Сортировка товаров

Возможность добавить фильтр

Метки товаров (стикеры)

Быстрая покупка

Доп. продажа при отправке товара в корзину

Возможность покупки при просмотре фото товаров

Вставка видео в описание товара

Подсветка отзывов

Вывод дополнительной кнопки «Купить» после описания товара

Работа с брошенными корзинами.

Случайный номер заказа

Оформление заказа на 1 странице

Стикеры товара

Хочу дешевле модуль

Фильтр для поиска по характеристикам товара(в шаблоне встроенный есть, в принципе)

Блоки Хиты, Распродажа, слайдер на главной должны быть

Сделать при регистрации выбор 2ух типов аккаунта - розничный и оптовый покупатель.

Как связть опенкарт с 1с? Какие данные нужны от 1с?

Интеркассу подключить, протестировать что работает

Текст по вкладкам вставить

Логотип поставить

Оставить только рубли, русский язык

Номер телефона поставить, почту поменять

Баннеры, преимущества поставить

В футере вкладки другие поставить

На главной блоки SPECIAL, LATEST DEALS, BUYING & SELLING JUST GOT EASIER!, LATEST BLOG,WHAT PEOPEL SAY отключаем/комментируем(т.е. оставляем возможность включить обратно, НЕ удаляем)

Вкладка TOP BRAND оставляем 1 строчку, там будут лого масел

MY TWITTER в футере блок убираем

Карту в футере ставим свою, такую же по размеру, местоположение берем с Контактов

Надпись Powered By OpenCart Lexus market - Responsive Opencart Theme © 2016. Design By LexusThemes заменяем на другую

Доставка 1 вариант - Самовывоз, адрес с контактов, стоимость - Бесплатно.

Вкладки меню такие -

Каталог

Отзывы - отзывы с флампа подключаем

Контакты

Опт

Доставка

В Каталоге такие подкатегории -

МОТОРНЫЕ МАСЛА

CПЕЦЖИДКОСТИ

АНТИФРИЗ

ФИЛЬТРЫ

АВТОХИМИЯ

ПРОЧЕЕ

2 телефон добавить

Купить в 1 клик сделать

Запрос по ВИН сделать

Вкладку Партнёрам добавить