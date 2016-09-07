Простой магазин на Opencart. Поставить модули, убрать лишнее

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка164 просмотра
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Добрый день. Нужно простой магазин сделать на опенкарте. По сути просто поставить, настроить модули и убрать/добавить лишние элементы в шаблоне. Шаблон от Lexus.

Сориентируйте по бюджету и срокам в ответе. Бюджет очень демократичный!

Поставить модули(модули пришлю - кроме Хочу дешевле, просто установить, настроить)

Подарок в корзине 

Расширенные контакты 

Ajax поиск с автоподстановкой 

Сортировка товаров 

Возможность добавить фильтр 

Метки товаров (стикеры) 

Быстрая покупка 

Доп. продажа при отправке товара в корзину 

Возможность покупки при просмотре фото товаров 

Вставка видео в описание товара 

Подсветка отзывов 

Вывод дополнительной кнопки «Купить» после описания товара 

Работа с брошенными корзинами. 

Случайный номер заказа

Оформление заказа на 1 странице

Стикеры товара

Хочу дешевле модуль

Фильтр для поиска по характеристикам товара(в шаблоне встроенный есть, в принципе)

Блоки Хиты, Распродажа, слайдер на главной должны быть

Сделать при регистрации выбор 2ух типов аккаунта - розничный и оптовый покупатель.

Как связть опенкарт с 1с? Какие данные нужны от 1с?

Интеркассу подключить, протестировать что работает

Текст по вкладкам вставить 

Логотип поставить 

Оставить только рубли, русский язык 

Номер телефона поставить, почту поменять

Баннеры, преимущества поставить 

В футере вкладки другие поставить 

На главной блоки SPECIAL, LATEST DEALS, BUYING & SELLING JUST GOT EASIER!, LATEST BLOG,WHAT PEOPEL SAY отключаем/комментируем(т.е. оставляем возможность включить обратно, НЕ удаляем) 

Вкладка TOP BRAND оставляем 1 строчку, там будут лого масел 

MY TWITTER в футере блок убираем 

Карту в футере ставим свою, такую же по размеру, местоположение берем с Контактов 

Надпись Powered By OpenCart Lexus market - Responsive Opencart Theme © 2016. Design By LexusThemes заменяем на другую

Доставка 1 вариант - Самовывоз, адрес с контактов, стоимость - Бесплатно. 

Вкладки меню такие -

Каталог 

Отзывы - отзывы с флампа подключаем 

Контакты 

Опт 

Доставка 

В Каталоге такие подкатегории -

МОТОРНЫЕ МАСЛА 

CПЕЦЖИДКОСТИ 

АНТИФРИЗ 

ФИЛЬТРЫ 

АВТОХИМИЯ 

ПРОЧЕЕ 

2 телефон добавить 

Купить в 1 клик сделать 

Запрос по ВИН сделать 

Вкладку Партнёрам добавить 

OpenCart
7 лет назад
lostelle1
Шевченко 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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