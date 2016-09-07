Реализовать корзину для товаров на сайте zoloto585.ru

привет,

Мы хотим запустить корзину на сайте zoloto585.ru. Наш сайт работает на 1С-Битрикс. Сложность заключается в том, что мы бронируем ювелирное украшение для клиента, в одном из наших магазинов, в которых это изделие есть в наличии. В текущей реализации заказ в Битриксе связан со магазином (в терминах Битрикс это склад) один-к-одному. Можно сделать корзину не думая, но тогда очень часто будет происходить следующее – два товара, лежащие в корзине, не будут доступны клиенту для самовывоза из одного и того же магазина. Одно изделие будет доступно на складе А, а другое на складе Б. Мы хотим, чтобы у клиента была возможность выбора из какого магазина он хочет забрать первое украшение, а из какого магазина он хочет забрать второе украшение. Соответственно, требуется переделать часть логики Битрикса. Должна появиться возможность привязывать заказ к нескольким складам – к двум, трем или даже четырем.

При вашей готовности реализовать такую задачу, мы отправим вам детальное ТЗ, которое вы оцените, далее мы договоримся по стоимости и срокам. Но перед тем, как отправить вам ТЗ, мы проведем с вами техническое собеседование, чтобы удостовериться, что у вас достаточно навыков, чтобы реализовать поставленную задачу. Мы хотим быть уверены, что задача будет выполнена оптимальным образом. Вы и без меня знаете, что способов реализовать задачу много, но не все из них оптимальные, а некоторые откровенно плохие :)

Присылайте свои резюме и список реализованных вами проектов и мы запланируем с вами собеседование. Оно продлится не более 1,5 часов. Тестовых заданий делать не нужно будет. Мы поймём все из нашего с вами диалога.