Opencart - установка и доработка модуля

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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На сайт http://goo.gl/cVoyNF  с Opencart 1.5.5.1 нужно установить имеющийся модуль сео-генератора. 

На данный момент проблема при заходе в товар админки Fatal error: Can't use method return value in write context in ../vqmod/vqcache/vq2-admin_model_catalog_product.php on line 158

Ссылка на модуль

https://opencartforum.com/files/file/2452-seo-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/ 

Также нужно расширить функционал модуля - чтобы он по шаблону генерировал описания категорий и брендов выводимых на странице (а не только description)

OpenCart
7 лет назад
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад