Залить материалы на Drupal7 из CSV

Есть сайт chromm.ru в раздели наша продукция есть кнопка весь ассортимент при нажатие которой выплывает лайтбокс. Далее в данном лайтбоксе есть кнопка заказть при нажатие которой выходит форма заказ. Так вот необходимо сделать так что ...