Программирование сайта на Drupal

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Необходимо посадить сайт на CMS. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинет и модулю бронирования. Админка: простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, видео и т.д) Шаблон сайта уже имеется. Работа по тех. заданию. Движок для посадки Drupal! Интересует: срок выполнения работ, стоимость. Только постоплата или поэтапная оплата.
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