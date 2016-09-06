Реализовать Java-script на основе php

Есть сайт на Wordpress, на котором имеется блок, который сейчас строится на уровне php. Есть необходимость переписать формирование блока на JS. Блок зависит от текущей даты, а данные хранятся в базе. Но данные постоянные и их можно загнать в массив (данные предоставлю в виде таблицы).

Сам код: http://goo.gl/83Cg4N

Новичков не беспокоить, только люди с опытом и отзвыами. Работа будет вестись на тестовой площадке. Оплата по факту!

Если работа будет выполнена в срок и качественно будут еще задачи по написанию Javascript.

В отклике просьба оставлять сроки и примерную стоимость.