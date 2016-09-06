Реализовать Java-script на основе php

Есть готовый премиум шаблон, с готовым стандартным функционалом(если будет удобно – можете использовать свой шаблон, если это проще). Необходимы следующие доработки: Добавить несколько полей в личный профиль пользователя Добавить таймер к прохождению тестирования (Quiz) Добавить ограничение по количеству ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress, на котором имеется блок, который сейчас строится на уровне php. Есть необходимость переписать формирование блока на JS. Блок зависит от текущей даты, а данные хранятся в базе. Но данные постоянные и их можно загнать в массив (данные предоставлю в виде таблицы).
Сам код: http://goo.gl/83Cg4N
Новичков не беспокоить, только люди с опытом и отзвыами. Работа будет вестись на тестовой площадке. Оплата по факту!
Если работа будет выполнена в срок и качественно будут еще задачи по написанию Javascript.
В отклике просьба оставлять сроки и примерную стоимость.
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