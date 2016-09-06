Необходимо сделать страницу по списка материалов по аналогии с http://amigo.ru/kollekcii/lenta-16mm/

Принцип точно такой же: при клике на товар стройкой ниже открывается информация о товаре.

Так как материалов будет достаточно много, то желательно, чтобы появляющаяся информация для товара дополнительно подгружалась. Иначе на 1 странице будет до 500 лишних фотографий и текстов.

Также очень важно не использовать и не копировать скрипты с предложенного сайта. Сделать по аналогии, но не заниматься копированием чужих решений с этого сайта.

Адаптировать с CMS не нужно.