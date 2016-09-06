Сайт: шкаф-купе-кемерово.рф Необходимо поправить косяки предыдущего программиста и добавить один попап. Задачи в doc документе во вложении (если возникнут вопросы - пишите в ЛС, в файле пометки для предыдущего программиста).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать контекстно медийную сеть и ремаркетинг для сайта kolorit.com.ua И рассказать как ее нужно вести дальше.
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