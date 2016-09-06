Размещение на картах яндекс и гугл

Здравствуйте, наша компания уже есть на картах, но не по всем товарным категориям и отражается не всегда корректно, где-то ошибки в расположении, где-то нас видно только при приближении, что-то нужно удалить. Так же интересует настройка яндекс.маркета. Есть ли у вас опыт работы в данных направлениях, возьметесь ли и сколько стоят ваши услуги?