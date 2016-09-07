Перенести пользователей из одной БД в другую

Сайт: шкаф-купе-кемерово.рф Необходимо поправить косяки предыдущего программиста и добавить один попап. Задачи в doc документе во вложении (если возникнут вопросы - пишите в ЛС, в файле пометки для предыдущего программиста).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Решил на сайте заменить CMS. Старая CMS – это Джумла (довольно старая версия) + БД MySQL к ней, новая CMS – очень малораспространенная CMS (так что можно считать самописная) и БД MySQL к ней. Установлю и настрою новую CMS + БД я сам.
Необходимо сделать перенос пользователей из старой БД. Решено сделать по такому алгоритму:
1. Берем e-mail из старой БД и с помощью скрипта авторегистрации регистрируем всех пользователей на новом сайте. Регистрируем через публичную веб-форму, как будто это регистрируются обычные пользователи. Скрипт может быть очень простой, ему надо будет только вводить в поле формы e-mail’ы из БД и инициировать нажатие кнопки «Зарегистрироваться» (пароль и другие поля заполнять не надо). Кстати пароли CMS будет генерировать сама.
2. После регистрации, из старой БД надо будет взять еще некоторые данные из таблицы пользователей (2-3 столбца) и перенести эти данные в таблицу пользователей новой БД (например, данные столбца был ли подписан пользователь
на рассылку, где имеются значения 1 или 0).
3. Создаём в новой БД копию таблицы перенесенных пользователей. Это нам надо вот для чего. При каждой попытке залогина любого пользователя проверяем, есть ли данный e-mail в списке этой копии и если есть, то выводим ему сообщение о том, что «сайт был обновлен и ему надо восстановить свой пароль» (восстановление пароля в CMS уже реализовано, там высылается письмо с временным паролем). Если пользователь зашел под временным паролем и изменил его, то удаляем этого пользователя из созданной нами в начале этого пункта копии таблицы, чтобы в дальнейшем ему не выскакивало сообщение.
Как-то так. Возможно, будут мелкие изменения, но в целом планируется сделать именно так, как написано. Но если вы предложите более оптимальное решение с получением того же результата, то с удовольствием рассмотрю.
ВНИМАНИЕ!Всю вёрстку я беру на себя, пока это только сообщение из п.3, но даже если еще
что-то появится, то сделаю всё сам.
ps Конечно можно было бы перенести и пароли пользователей тоже, как мы будем переносить данные указанные в п.2, но дело в том, что пароли и в новой и в старой БД зашифрованы в MD5, а вот способы шифрования у этих CMS разные, поэтому тупое копирование ничего не даст.
pps Я ищу программиста на долгосрочное сотрудничество, так как дел на сайте хватит наверное на год вперёд. Поэтому есть несколько требований: 1. Общение по скайпу (переписка + в экстренных случаях возможность созвониться). 2. Я нахожусь в часовом поясе «GMT+7» и могу быть онлайн в период с 06:00 до 18:00 по Москве, поэтому надо чтобы ваше рабочее время пересекалось с моим хотя бы на 50%.
Пожалуйста, пишите сразу примерные сроки (плюс-минус 1-2 дня) и примерную стоимость работы (плюс-минус 20%).
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