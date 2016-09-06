Модуль экспорта Excel / Access

Дано: таблица Excel 10 столбцов уникальных данных, постоянно дополняемая (нарастающий итог) из других таблиц в пяти разных форматах (20 / 15 / 18 / 12 / 10 - столбцов данных). Данные из таблиц-источников приходится копировать вручную в общую таблицу, т.к. формат общей таблицы не совпадает с таблицами-источниками.

Нужно: макрос, который сможет выбирать необходимые столбцы с данными из таблицы-источника и выгружать их в общую таблицу.