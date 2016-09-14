Создание веб формы для отправки на обработку заказа

Форма должна содержатьВид работы: Выпадающий список (Замер дверей, Замер пола,Арки, Установка дверей, Укладка пола)Телефон заказчикаАдрес ЗаказчикаСрочность (низкая, обычная, высокая)

КомментарийМенеджер (список наших менеджеров) Дверьми, полами и арками занимаются разные подрядные организациии разная у них форма связи Заказы по аркам отправляются посредством смс на номер 8 90... Заказы по полам отправляются на электронную почту 896... Заказы по дверям отправляются на электронную почту dverm... Тело сообщений:{

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Телефон

Адрес

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Нужно чтобы все отправки фиксировались в базе (лучше гуглексель) Так же нужно, чтобы можно было редактировать формы связи!!!