Создание веб формы для отправки на обработку заказа

Веб-программированиеЗавершен5 заявок179 просмотров
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Форма должна содержатьВид работы: Выпадающий список (Замер дверей, Замер пола,Арки, Установка дверей, Укладка пола)Телефон заказчикаАдрес ЗаказчикаСрочность (низкая, обычная, высокая)

КомментарийМенеджер (список наших менеджеров)  Дверьми, полами и арками занимаются разные подрядные организациии разная у них форма связи Заказы по аркам отправляются посредством смс на номер 8 90... Заказы по полам отправляются на электронную почту 896... Заказы по дверям отправляются на электронную почту dverm... Тело сообщений:{

Вид работы

Телефон

Адрес

Срочность

 Нужно чтобы все отправки фиксировались в базе (лучше гуглексель) Так же нужно, чтобы можно было редактировать формы связи!!!  

7 лет назад
revadomsk
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$300
5 дней
Все сделано качественно и быстрее назначенного времени! Рекомендую !
Четкое ТЗ, нет проблем с оплатой, сотрудничеством доволен
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