Обязанности: Разработка стратегии продвижения.Проведение рекламных кампаний для целевых аудиторий.Проведением комплексного SEO аудита сайта.Составление рекомендаций по изменению сайта с целью улучшения индексации‚ привлечения трафика‚ оптимизации кода и внутренней структуры сайта.Составление рекомендаций по улучшению Usability ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $1200Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо оформить группу в ВК в точном соответствии с сайтом сайт e-dz.ru группа https://www.facebook.com/groups/591599294364196/Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо оформить группу в ВК в точном соответствии с сайтом сайт e-dz.ru группа https://vk.com/public132260498Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Форма должна содержатьВид работы: Выпадающий список (Замер дверей, Замер пола,Арки, Установка дверей, Укладка пола)Телефон заказчикаАдрес ЗаказчикаСрочность (низкая, обычная, высокая) КомментарийМенеджер (список наших менеджеров) Дверьми, полами и арками занимаются разные подрядные организациии разная у них форма ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$300
10 баллов
9 лет назад
Четкое ТЗ, нет проблем с оплатой, сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
Все сделано качественно и быстрее назначенного времени! Рекомендую !