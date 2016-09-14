Обязанности: Разработка стратегии продвижения.Проведение рекламных кампаний для целевых аудиторий.Проведением комплексного SEO аудита сайта.Составление рекомендаций по изменению сайта с целью улучшения индексации‚ привлечения трафика‚ оптимизации кода и внутренней структуры сайта.Составление рекомендаций по улучшению Usability ...