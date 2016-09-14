revadomsk

Валерий revadomsk

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SEO-специалист

    $1200

    Обязанности:   Разработка стратегии продвижения.Проведение рекламных кампаний для целевых аудиторий.Проведением комплексного SEO аудита сайта.Составление рекомендаций по изменению сайта с целью улучшения индексации‚ привлечения трафика‚ оптимизации кода и внутренней структуры сайта.Составление рекомендаций по улучшению Usability ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание веб формы для отправки на обработку заказа

    Форма должна содержатьВид работы: Выпадающий список (Замер дверей, Замер пола,Арки, Установка дверей, Укладка пола)Телефон заказчикаАдрес ЗаказчикаСрочность (низкая, обычная, высокая) КомментарийМенеджер (список наших менеджеров)  Дверьми, полами и арками занимаются разные подрядные организациии разная у них форма ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Создание веб формы для отправки на обработку заказа
Четкое ТЗ, нет проблем с оплатой, сотрудничеством доволен
Все сделано качественно и быстрее назначенного времени! Рекомендую !
Ответный отзыв