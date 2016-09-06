Программирование проекта биржи

Дизайн совсем простой, хоть на белом фоне без наворотов. Главное, чтобы были аккаунты или личные кабинеты, где человек может посмотреть свою статистику, и автоматический рассчет и вывод денег на вебмани итд, и ,например, на телефон. Первый ...