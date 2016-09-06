Программирование проекта биржи

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна биржа с заказчиками и исполнителями. Суть  в том, что заказчик создает запрос, а исполнитель на него отзывается.

Если исполнитель понравился заказчику, то происходит контакт.

Вот скрины:

http://goo.gl/a7yujN

http://goo.gl/LMBZAF

Можно обсудить в скайпе подбронее

7 лет назад
lostcontrol
Святослав 
32 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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