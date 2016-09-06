Разработка виджета для amoCRM

Здравствуйте!

1. Просьба откликаться на проект не шаблонными фразами, а только если он вас действительно заинтересовал.

2. Мы являемся официальным партнёром amoCRM и оказываем услуги по доработке и внедрению данной CRM-системы.

3. В ходе работы регулярно возникают задачи по интеграции amoCRM с другими сервисами.

4. В данный момент стоит следующая задача:

Разработать виджет для amoCRM (внешний вид и функционал).

Внешний вид:

первая часть:

Поле "Фамилия",

поле "Имя",

поле "Отчество",

поле "Дата рождения",

поле "Возраст"

поле "Телефон",

поле "e-mail",

поле "Город"

вторая часть:

поле "Тренер",

поле "Тренировочная база",

поле "Группа"

Кнопка "ОК"

Функционал виджета:

Город в виджете и в поле амо должен проставляться автоматом с ЛП.

Необходимо настроить возможность выбора данных из раскрывающегося списка для полей виджета. Например нажимаем на тренер-раскрылся список из Иванов Иван, Петров Петр и т.д., выбираем одного из них.

Данные в поля «Фамилия», «Имя», «Отчетство», "ДР", телефон, e-mail вводятся вручную - необходима синхонизация с полями амо.

В ответе на заявку пишите:

1) Работали ранее с API amoCRM?

2) Как обычно оцениваете свою работу?