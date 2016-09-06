Необходимо собрать личный кабинет пользователя используя популярный фреймворк (yii). Основные задачи - показ для зарегистрированных пользователей статистики по их проектам, биллинг, дашборд со статистикой генерируемой скриптами. Разделение пользователей: 3 типа пользователей 1- Администратор он видит всех ...
Сделать копию сайта на WP (Тему) с поддержкой мультиязычности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание копии сайта с WP на WP, но с некоторыми изменениями, в т.ч. поддержкой мультиязычности.Подробности в ТЗ
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить доработки по сайту. Во вложении техническое задание (обратите внимание на две вкладки: сайт и блог) Сайт на ocStore, версия 1.5.5.1.2. Блог на CMS Livestreet. ДОРАБОТКИ ПО САЙТУ: 1 Подключить сайт к программе "Покупка на маркете" 2 Необходимо разработать ...Закрыт7 лет назад
Суть: Раз в 3 дня бот запрашивает поисковые запросы в Яндексе, регион - Москва. Пока 5 запросов, но с возможностью добавлять. И на почту присылает, с иконками-фавиконами, урлы всех сайтов в топ10. По каждому запросу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Здравствуйте. У меня есть сайт на ВП и приходится часто добавлять много страниц с однотипной структурой. Все страницы (посты) это прогнозы на матчи. Необходимо это все ускорить. Для этого нужен парсер, который бы тянул инфу с сайта букмекера. ...Закрыт7 лет назад
- $30
Есть сайт на Drupal7. Есть CSV пример во вложении. Нужно совершить заливку (настройки, стили не нужны, только заливка).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! 1. Просьба откликаться на проект не шаблонными фразами, а только если он вас действительно заинтересовал. 2. Мы являемся официальным партнёром amoCRM и оказываем услуги по доработке и внедрению данной CRM-системы. 3. В ходе работы регулярно возникают задачи ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна биржа с заказчиками и исполнителями. Суть в том, что заказчик создает запрос, а исполнитель на него отзывается. Если исполнитель понравился заказчику, то происходит контакт. Вот скрины: http://goo.gl/a7yujN http://goo.gl/LMBZAF Можно обсудить в скайпе подбронееВеб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте.Есть сайт https://ugolkom.ruНужно разработать модуль выбора мебельных тканей для мягкой мебели с учетом стоимости изготовления мебели конкретного размера в конкретной ткани. Движок от Vamshop (oscommerce).По сути выполнить нужно 2 задачи:Создать зависимость атрибутов.Модуль выбора тканей.Примерное тз ...Закрыт7 лет назад
- $3
В шаблоне или в самом движке DLE, замаскирован Iframe код, найти и удалить.Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо посадить сайт на CMS. Отдельное внимание нужно уделить личному кабинет и модулю бронирования. Админка: простая в управлении, редактирование содержимого сайта, обязательное условие: все должно редактироваться через админку: текст,фото, видео и т.д) Шаблон сайта уже ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад