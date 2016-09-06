Разработка/доработка сайта на OpenCart

Необходимо выполнить доработки по сайту.

Во вложении техническое задание (обратите внимание на две вкладки: сайт и блог)

Сайт на ocStore, версия 1.5.5.1.2. Блог на CMS Livestreet.

ДОРАБОТКИ ПО САЙТУ:

1 Подключить сайт к программе "Покупка на маркете"

2 Необходимо разработать прототип личного кабинета сайта интернет-магазина. После отрисовки дизайна реализовать функционал личного кабинета на сайте.

3 Проработать функционал, отрисовать прототип и реализовать корзину покупок по примеру mad robo ts. ru

4 Исправить сортировку товаров в разделе "С этим товаром покупают". Нужна опция Drag&Drop. prntscr.com/cbotzy

5 Нужно сделать так, чтобы загружаемые на сайт картинки не теряли качество. При маленьком размере исходники резкие и чёткие, а на сайте – размытые.

6 На сайте если кликнуть на фото товара – выпадает такая картинка. Получается что кнопки «Заказать», «Быстрый заказ» и название товара закрывают нижнюю часть фото, такого быть не должно.prntscr.com/cbouqf

7 На главной странице показывается только 8 последних новых товаров. Нет возможности посмотреть все новые товары. Нужно чтобы для новых товаров была своя сортировка prntscr.com/cbov4t

8 В закладке «Контакты» старая схема расположения магазина. Нужно её заменить prntscr.com/cbovfp

9 Когда первый раз заходишь на сайт – сразу вылезает вопрос с городом покупателя. После выбора города вылезает меню с расчетом доставки. Нужно сделать так, чтобы вылезающие меню не перекрывали логотип сайта (это очень важно). Желательно уйти от всех стандартных виджетов Яндекс.Доставки. prntscr.com/cbovvg

10 Юзабилити. У товаров можно посмотреть все предлагаемые «Дополнительные опции». Кнопка «Показать все опции» слишком маленькая и незаметная, нужно ее увеличить и сделать более яркой.prntscr.com/cbow3y Юзабилити. Сделать более заметными иконки с товарами разных цветов в категории товара prntscr.com/cbox0l и на странице карточки prntscr.com/cboxs0

11 Не корректно отображается конец страницы prntscr.com/cbowcf

12 Пропадают варианты доставки. Скриншоты от call-центра prntscr.com/cbowkf и prntscr.com/cbownu

13 Исправить проблему. Разная цена доставки для одного и того же товара с разных компьютеров prntscr.com/cboy6d

14 При нажатии кнопки "Уведомить о поступлении" вылезает текст с ошибкой prntscr.com/cboyf5

15 Сделать адаптивную вёрстку страницы по готовому psd макету yadi.sk/d/zW2IHm6ouaGS3

ДОРАБОТКИ ПО БЛОГУ:

1 Сейчас всем, кто зарегистрировался в блоге каждый день приходит спам на почту, приходит информация о новой новости в блоге. И отписаться от получения никак нельзя. Надо убрать подписку.

2 Добавить отображение рейтинга prntscr.com/bbxlg2

3 Добавить кнопки «Поделиться» социальных сетей, на подобии prntscr.com/bbxnnc или такого плана prntscr.com/bbxnya , важно чтобы они были заметны!

4 Добавить возможность делать мини альбом в посте. Когда постим какой-нибудь фотообзор и имеем 50 картинок, то пост растягивается в громадную простыню. На многих сайтах обычные картинки перемежаются со встроенными мини альбомами prntscr.com/bbx9rb

5 Добавить в блог возможность загружать сразу несколько фотографий, желательно большими партиями.

6 Изображения очень сильно ужимаются в качестве и при этом растягиваются в статье. Как итог, замыленная картинка на весь экран. Нужно не так сильно обрезать качество.

7 Улучшить инструментарий создания статьи. Мало кнопок. Сделать редактор такой же, как на основном сайте prntscr.com/bbxpbt

8 Иногда не входит в аккаунт через соцсети. Просто не реагирует на нажатия.

9 При добавлении комментария не работает кнопка авторизации через соц. сети

10 Проблема с аккаунтами. Иногда просто заходя в блог, не авторизуясь на сайте, блог пишет что я зашёл под каким-то именем prntscr.com/bbxq85 Имя не моё и никогда им не пользовался. Самое странное, что я даже не авторизовывался!!

11 Добавить возможность редактировать облако тегов. Видимо, оно вообще никогда не меняется, в ней есть теги, которые я не используются вообще.

12 Добавить разделы Новости и Обзоры в шапку сайта prntscr.com/bbxdhw

13 Во время просмотра статьи сбоку показывать новые статьи с такими же тегами как и просматриваемая статья.

14 На превью статьи (на главной странице) отображать количество комментариев к статье prntscr.com/bbxs4u

15 При наведении на привью статьи, изображение должно слегка увеличиваться, пример на мэйле prntscr.com/bbxskp ссыль hi-tech.mail.ru/review/