Разработка/доработка сайта на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Необходимо выполнить доработки по сайту. 

Во вложении техническое задание (обратите внимание на две вкладки: сайт и блог) 

Сайт на ocStore, версия 1.5.5.1.2. Блог на CMS Livestreet. 

ДОРАБОТКИ ПО САЙТУ: 

1 Подключить сайт к программе "Покупка на маркете" 

2 Необходимо разработать прототип личного кабинета сайта интернет-магазина. После отрисовки дизайна реализовать функционал личного кабинета на сайте. 

3 Проработать функционал, отрисовать прототип и реализовать корзину покупок по примеру mad robo ts. ru 

4 Исправить сортировку товаров в разделе "С этим товаром покупают". Нужна опция Drag&Drop. prntscr.com/cbotzy 

5 Нужно сделать так, чтобы загружаемые на сайт картинки не теряли качество. При маленьком размере исходники резкие и чёткие, а на сайте – размытые. 

6 На сайте если кликнуть на фото товара – выпадает такая картинка. Получается что кнопки «Заказать», «Быстрый заказ» и название товара закрывают нижнюю часть фото, такого быть не должно.prntscr.com/cbouqf 

7 На главной странице показывается только 8 последних новых товаров. Нет возможности посмотреть все новые товары. Нужно чтобы для новых товаров была своя сортировка prntscr.com/cbov4t 

8 В закладке «Контакты» старая схема расположения магазина. Нужно её заменить prntscr.com/cbovfp 

9 Когда первый раз заходишь на сайт – сразу вылезает вопрос с городом покупателя. После выбора города вылезает меню с расчетом доставки. Нужно сделать так, чтобы вылезающие меню не перекрывали логотип сайта (это очень важно). Желательно уйти от всех стандартных виджетов Яндекс.Доставки. prntscr.com/cbovvg 

10 Юзабилити. У товаров можно посмотреть все предлагаемые «Дополнительные опции». Кнопка «Показать все опции» слишком маленькая и незаметная, нужно ее увеличить и сделать более яркой.prntscr.com/cbow3y Юзабилити. Сделать более заметными иконки с товарами разных цветов в категории товара prntscr.com/cbox0l и на странице карточки prntscr.com/cboxs0 

11 Не корректно отображается конец страницы prntscr.com/cbowcf 

12 Пропадают варианты доставки. Скриншоты от call-центра prntscr.com/cbowkf и prntscr.com/cbownu 

13 Исправить проблему. Разная цена доставки для одного и того же товара с разных компьютеров prntscr.com/cboy6d 

14 При нажатии кнопки "Уведомить о поступлении" вылезает текст с ошибкой prntscr.com/cboyf5 

15 Сделать адаптивную вёрстку страницы по готовому psd макету yadi.sk/d/zW2IHm6ouaGS3 

ДОРАБОТКИ ПО БЛОГУ: 

1 Сейчас всем, кто зарегистрировался в блоге каждый день приходит спам на почту, приходит информация о новой новости в блоге. И отписаться от получения никак нельзя. Надо убрать подписку. 

2 Добавить отображение рейтинга prntscr.com/bbxlg2 

3 Добавить кнопки «Поделиться» социальных сетей, на подобии prntscr.com/bbxnnc или такого плана prntscr.com/bbxnya , важно чтобы они были заметны! 

4 Добавить возможность делать мини альбом в посте. Когда постим какой-нибудь фотообзор и имеем 50 картинок, то пост растягивается в громадную простыню. На многих сайтах обычные картинки перемежаются со встроенными мини альбомами prntscr.com/bbx9rb 

5 Добавить в блог возможность загружать сразу несколько фотографий, желательно большими партиями. 

6 Изображения очень сильно ужимаются в качестве и при этом растягиваются в статье. Как итог, замыленная картинка на весь экран. Нужно не так сильно обрезать качество. 

7 Улучшить инструментарий создания статьи. Мало кнопок. Сделать редактор такой же, как на основном сайте prntscr.com/bbxpbt 

8 Иногда не входит в аккаунт через соцсети. Просто не реагирует на нажатия. 

9 При добавлении комментария не работает кнопка авторизации через соц. сети 

10 Проблема с аккаунтами. Иногда просто заходя в блог, не авторизуясь на сайте, блог пишет что я зашёл под каким-то именем prntscr.com/bbxq85 Имя не моё и никогда им не пользовался. Самое странное, что я даже не авторизовывался!! 

11 Добавить возможность редактировать облако тегов. Видимо, оно вообще никогда не меняется, в ней есть теги, которые я не используются вообще. 

12 Добавить разделы Новости и Обзоры в шапку сайта prntscr.com/bbxdhw 

13 Во время просмотра статьи сбоку показывать новые статьи с такими же тегами как и просматриваемая статья. 

14 На превью статьи (на главной странице) отображать количество комментариев к статье prntscr.com/bbxs4u 

15 При наведении на привью статьи, изображение должно слегка увеличиваться, пример на мэйле prntscr.com/bbxskp ссыль hi-tech.mail.ru/review/

OpenCart
7 лет назад
mrmyzikant
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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