Разработка/доработка сайта на OpenCart

Необходимо собрать личный кабинет пользователя используя популярный фреймворк (yii). Основные задачи - показ для зарегистрированных пользователей статистики по их проектам, биллинг, дашборд со статистикой генерируемой скриптами. Разделение пользователей: 3 типа пользователей 1- Администратор он видит всех ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить доработки по сайту.
Во вложении техническое задание (обратите внимание на две вкладки: сайт и блог)
Сайт на ocStore, версия 1.5.5.1.2. Блог на CMS Livestreet.
ДОРАБОТКИ ПО САЙТУ:
1 Подключить сайт к программе "Покупка на маркете"
2 Необходимо разработать прототип личного кабинета сайта интернет-магазина. После отрисовки дизайна реализовать функционал личного кабинета на сайте.
3 Проработать функционал, отрисовать прототип и реализовать корзину покупок по примеру mad robo ts. ru
4 Исправить сортировку товаров в разделе "С этим товаром покупают". Нужна опция Drag&Drop. prntscr.com/cbotzy
5 Нужно сделать так, чтобы загружаемые на сайт картинки не теряли качество. При маленьком размере исходники резкие и чёткие, а на сайте – размытые.
6 На сайте если кликнуть на фото товара – выпадает такая картинка. Получается что кнопки «Заказать», «Быстрый заказ» и название товара закрывают нижнюю часть фото, такого быть не должно.prntscr.com/cbouqf
7 На главной странице показывается только 8 последних новых товаров. Нет возможности посмотреть все новые товары. Нужно чтобы для новых товаров была своя сортировка prntscr.com/cbov4t
8 В закладке «Контакты» старая схема расположения магазина. Нужно её заменить prntscr.com/cbovfp
9 Когда первый раз заходишь на сайт – сразу вылезает вопрос с городом покупателя. После выбора города вылезает меню с расчетом доставки. Нужно сделать так, чтобы вылезающие меню не перекрывали логотип сайта (это очень важно). Желательно уйти от всех стандартных виджетов Яндекс.Доставки. prntscr.com/cbovvg
10 Юзабилити. У товаров можно посмотреть все предлагаемые «Дополнительные опции». Кнопка «Показать все опции» слишком маленькая и незаметная, нужно ее увеличить и сделать более яркой.prntscr.com/cbow3y Юзабилити. Сделать более заметными иконки с товарами разных цветов в категории товара prntscr.com/cbox0l и на странице карточки prntscr.com/cboxs0
11 Не корректно отображается конец страницы prntscr.com/cbowcf
12 Пропадают варианты доставки. Скриншоты от call-центра prntscr.com/cbowkf и prntscr.com/cbownu
13 Исправить проблему. Разная цена доставки для одного и того же товара с разных компьютеров prntscr.com/cboy6d
14 При нажатии кнопки "Уведомить о поступлении" вылезает текст с ошибкой prntscr.com/cboyf5
15 Сделать адаптивную вёрстку страницы по готовому psd макету yadi.sk/d/zW2IHm6ouaGS3
ДОРАБОТКИ ПО БЛОГУ:
1 Сейчас всем, кто зарегистрировался в блоге каждый день приходит спам на почту, приходит информация о новой новости в блоге. И отписаться от получения никак нельзя. Надо убрать подписку.
2 Добавить отображение рейтинга prntscr.com/bbxlg2
3 Добавить кнопки «Поделиться» социальных сетей, на подобии prntscr.com/bbxnnc или такого плана prntscr.com/bbxnya , важно чтобы они были заметны!
4 Добавить возможность делать мини альбом в посте. Когда постим какой-нибудь фотообзор и имеем 50 картинок, то пост растягивается в громадную простыню. На многих сайтах обычные картинки перемежаются со встроенными мини альбомами prntscr.com/bbx9rb
5 Добавить в блог возможность загружать сразу несколько фотографий, желательно большими партиями.
6 Изображения очень сильно ужимаются в качестве и при этом растягиваются в статье. Как итог, замыленная картинка на весь экран. Нужно не так сильно обрезать качество.
7 Улучшить инструментарий создания статьи. Мало кнопок. Сделать редактор такой же, как на основном сайте prntscr.com/bbxpbt
8 Иногда не входит в аккаунт через соцсети. Просто не реагирует на нажатия.
9 При добавлении комментария не работает кнопка авторизации через соц. сети
10 Проблема с аккаунтами. Иногда просто заходя в блог, не авторизуясь на сайте, блог пишет что я зашёл под каким-то именем prntscr.com/bbxq85 Имя не моё и никогда им не пользовался. Самое странное, что я даже не авторизовывался!!
11 Добавить возможность редактировать облако тегов. Видимо, оно вообще никогда не меняется, в ней есть теги, которые я не используются вообще.
12 Добавить разделы Новости и Обзоры в шапку сайта prntscr.com/bbxdhw
13 Во время просмотра статьи сбоку показывать новые статьи с такими же тегами как и просматриваемая статья.
14 На превью статьи (на главной странице) отображать количество комментариев к статье prntscr.com/bbxs4u
15 При наведении на привью статьи, изображение должно слегка увеличиваться, пример на мэйле prntscr.com/bbxskp ссыль hi-tech.mail.ru/review/
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