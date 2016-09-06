Нужно написать скрипт

Суть: Раз в 3 дня бот запрашивает поисковые запросы в Яндексе, регион - Москва. Пока 5 запросов, но с возможностью добавлять.

И на почту присылает, с иконками-фавиконами, урлы всех сайтов в топ10. По каждому запросу.