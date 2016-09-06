Программист Wordpress для написания парсера.

Здравствуйте.

У меня есть сайт на ВП и приходится часто добавлять много страниц с однотипной структурой.

Все страницы (посты) это прогнозы на матчи. Необходимо это все ускорить.

Для этого нужен парсер, который бы тянул инфу с сайта букмекера. Желательно Марафон, но можно и другие.

А далее эти данные встраивал в структуру страницы. Необходимо, чтобы была возможность выбора одной из структур (шаблона) страницы.

Чтобы стало понятнее прикрепил шаблон страницы и примерный вид парсера.

Будут вопросы-задавайте.