Исправить ошибку. WP + Woocommerce + JavaScript

Веб-программированиеЗавершен2 заявки147 просмотров
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Добрый день всем.

После обновлений (WordPress, Woocommerce и Visual Composer)  перестали работать кнопки «Перейти к оформлению заказа», «Обновить корзину» и «Применить купон» на странице корзины. Сайт: mypostland.ru

Кнопки не работают тут: mypostland.ru/cart/

Задача:

1. Выявить баг и подробно описать его суть;

2. Предоставить вариант (варианты) исправления бага без ущерба имеющемуся функционалу (с указанием рабочего программного кода).

Условия:

Вам предоставляется архив с темой и плагинами. Доступ к сайту не предоставляется. Только безопасная сделка.

JavascriptWooCommerce
7 лет назад
Noise1112
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$100
1 день
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