Плагин для WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки168 просмотров
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Требуется создание  плагина для WP вот пример готового решения но нужно свой http://html5.tw1.ru/dev/multiscroll/306-2/  на базе скрипта https://github.com/alvarotrigo/multiscroll.js

7 лет назад
zaymund
40 летПольша
14 лет в сервисе
Был
месяц назад