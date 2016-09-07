Перенос товаров интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок165 просмотров
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Здравствуйте, есть интернет-магазин на OpenCart.

Необходимо перенести все товары на новый движок Joomla 3.6.2 в компонент VirtueMart 3.0.14.

Устанавливать и настраивать ничего не надо, простой парсинг: категорий, товаров, производителей. С картинками, описанием, ценами и т.д.

7 лет назад
Fun_Colors
Арсений 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад