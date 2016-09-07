Создание функционала для поиска работников

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок168 просмотров
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Создание функционала для поиска работников по аналогу: http://work-garant.com/

Сайт будет сделан на Wordpress. От вас только реализация функционала по поиску сотрудников.

От вас цена и сроки.

Спасибо.

7 лет назад
MERR
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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