Настроить скрипт отправки сообщения с сайта на e-mail

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок141 просмотр
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Нужен скрипт отправляющий на мыло 2 поля методом post

К сожалению не могу открыть хостинг для исполнителя.

Поэтому предлагаю такой порядок:

Я показываю сайт и форму, вы даете скрипт с настройками, я закачиваю на сервер.

Но скрипт нужен защищенный от  хака.

Капчи не нужно.

Хорошему кодеру работы на 10 мин.

7 лет назад
Grind
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад