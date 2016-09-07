Настроить скрипт отправки сообщения с сайта на e-mail

привет, Мы хотим запустить корзину на сайте zoloto585.ru. Наш сайт работает на 1С-Битрикс. Сложность заключается в том, что мы бронируем ювелирное украшение для клиента, в одном из наших магазинов, в которых это изделие есть в наличии. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт отправляющий на мыло 2 поля методом post
К сожалению не могу открыть хостинг для исполнителя.
Поэтому предлагаю такой порядок:
Я показываю сайт и форму, вы даете скрипт с настройками, я закачиваю на сервер.
Но скрипт нужен защищенный от хака.
Капчи не нужно.
Хорошему кодеру работы на 10 мин.
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