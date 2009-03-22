Grind

Бурлаков Grind

 
61 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Найти и исправить процессы, загружающие сервер

    На сервере (shared) 2 небольших сайта на PHP и один на Wordpress - тоже небольшой. Но что-то перегружает ресурсы сервера. Нужно найти что и исправить. Ищу специалиста по настройке сервера, хорошо ...

    PHPWordPress
    Системное администрирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить скрипт отправки сообщения с сайта на e-mail

    Нужен скрипт отправляющий на мыло 2 поля методом post К сожалению не могу открыть хостинг для исполнителя. Поэтому предлагаю такой порядок: Я показываю сайт и форму, вы даете скрипт с настройками, я ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составить список контактов тематических сайтов

    По определенным ключевым словам, а также через каталоги нужно найти сайты определенных организаций по разным странам мира. На сайтах находите либо e-mail для связи, либо почтовую форму и помещаете в Exel. Сайтов ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить Drupаl

    $250

    Задача: 1.Установить Drupol + темы и модули 2.Скопипастить дизайн с другого, чужого сайта (он тоже на Drupal работает), на установленный с некоторыми изменениями в расположении и содержании блоков. 3. Установить скрипт почтовой ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта

    $250

    Требуется редизайн сайта (+верстка). Сайт партнерский, поэтому нужны будут красивые кликабельные графические элементы. Всего 2 страницы хорошей валидной верстки.

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта + верстка

    $250

    Нужен дизайн и верстка двух страниц. Главной и внутренней. Главное, что должно присутствовать в дизайне - красивые ("мокрый пол") кликабельные кнопки типа "купить". Желательно, чтобы был у вас был опыт создания англоязычных партнерских сайтов.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ведение фотоблога

    $150

    Необходимо писать самому, а также искать в инете переводить и переписывать небольшие заметки о фотографии. Это не должны быть тексты о новинках техники, но в основном новости о событиях в области художественной фотографии по всему ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенос сайтов на новый хостинг.

    $50

    Нужно перенести 5 сайтов общим размером около 1300 гиг. на новый хостинг. Кроме сайтов нужно перенести и настроить 5 Mysql баз и несколько самописных php скриптов ( фотогалереи и форум). НЕОБХОДИМО хорошо ...

    MySQLPHP
    Настройка сервера/ПО16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статьи на тему фото

    Тематическому сайту нужны статьи о фотографии. Крайне желательно, чтобы автор был увлеченным фотографом, более-менее знающим историю фотографии, следящим за новинками фототехники. Статьи возможны любого формата: обзор новой техники (камер, объективов, ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад