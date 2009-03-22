На сервере (shared) 2 небольших сайта на PHP и один на Wordpress - тоже небольшой. Но что-то перегружает ресурсы сервера. Нужно найти что и исправить. Ищу специалиста по настройке сервера, хорошо ...
- Системное администрирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт отправляющий на мыло 2 поля методом post К сожалению не могу открыть хостинг для исполнителя. Поэтому предлагаю такой порядок: Я показываю сайт и форму, вы даете скрипт с настройками, я ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
По определенным ключевым словам, а также через каталоги нужно найти сайты определенных организаций по разным странам мира. На сайтах находите либо e-mail для связи, либо почтовую форму и помещаете в Exel. Сайтов ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Задача: 1.Установить Drupol + темы и модули 2.Скопипастить дизайн с другого, чужого сайта (он тоже на Drupal работает), на установленный с некоторыми изменениями в расположении и содержании блоков. 3. Установить скрипт почтовой ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется редизайн сайта (+верстка). Сайт партнерский, поэтому нужны будут красивые кликабельные графические элементы. Всего 2 страницы хорошей валидной верстки.Веб-программирование28 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужен дизайн и верстка двух страниц. Главной и внутренней. Главное, что должно присутствовать в дизайне - красивые ("мокрый пол") кликабельные кнопки типа "купить". Желательно, чтобы был у вас был опыт создания англоязычных партнерских сайтов.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $150
Необходимо писать самому, а также искать в инете переводить и переписывать небольшие заметки о фотографии. Это не должны быть тексты о новинках техники, но в основном новости о событиях в области художественной фотографии по всему ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно перенести 5 сайтов общим размером около 1300 гиг. на новый хостинг. Кроме сайтов нужно перенести и настроить 5 Mysql баз и несколько самописных php скриптов ( фотогалереи и форум). НЕОБХОДИМО хорошо ...Настройка сервера/ПО16 заявокЗакрыт16 лет назад
Тематическому сайту нужны статьи о фотографии. Крайне желательно, чтобы автор был увлеченным фотографом, более-менее знающим историю фотографии, следящим за новинками фототехники. Статьи возможны любого формата: обзор новой техники (камер, объективов, ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт16 лет назад