Дизайн сайта + верстка

Нужен дизайн и верстка двух страниц. Главной и внутренней. Главное, что должно присутствовать в дизайне - красивые ("мокрый пол") кликабельные кнопки типа "купить".

Желательно, чтобы был у вас был опыт создания англоязычных партнерских сайтов.