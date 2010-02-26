Дизайн сайта + верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки393 просмотра

Нужен дизайн и верстка двух страниц. Главной и внутренней. Главное, что должно присутствовать в дизайне - красивые ("мокрый пол") кликабельные кнопки типа "купить".

Желательно, чтобы был у вас был опыт создания англоязычных партнерских сайтов.

15 лет назад
Grind
61 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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