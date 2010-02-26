Здравствуйте, нужно разработать дизайн, для фотосайта... Примерное ТЗ вышлю в аську, и примеры.. Работа не сложная, дизайн в светлых тонах, с красивыми сочными иллюстрациями :) Кто готов приступить ...
Разработка дизайна сайта
Необходимо разработать дизайн сайта вебстудии главной и внутреней страницы. Дизайнера разработавшего нам дизайн хотим взять на постоянную удаленную работу по дизайну. Предпочтение дизайнеру с Днепропетровска. Желательно личная встреча. Вебстудиям не беспокоить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Трубуется дизайн сайта развлечений,более подробно с исполнителем,сроки горят,оставляйте icq.Закрыт15 лет назад
Нужен дизайн главной и верстка 30 внутренних страниц. Внутри дизайна как такового нет, просто игра с о шрифтами. Срок выполнения работы 4 дня. Основной фото и структурный материал для дизайна есть.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходим дизайн титульной страницы сайта. Название сайта-Кокетка. Направление косметика и парфюмерия, уход за телом, в дальнейшем бижутерия,подарки.... Структура предварительно готова. Нужно учитывать, что дизайн должен быть резиновый. Фон белый или ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно темплейтовский шаблон флешевый переделать -взть некие элементы из первого и добавить во второй. -поменять музыку -картинки -логотип -статьи предложениях оставлять точные сроки, а главное ...Закрыт15 лет назад
- $50
Требуется дизайн макет сайта инвестиционной компании Пингвин Капитал (http://www.penguin-capital.ru) Бюджет 100$ (см. ниже) Требования к дизайну: 1) Уникальность дизайна 2) Должен присутствовать пингвин в дизайне. ...Завершен15 лет назад
Сайт all-furnitura.ru В шапке сайта, на месте банера мебельного клуба должна быть картинка с 3D объектами. Идея картинки: на разбросанных чертежах планировки помещения, должны стоять объекты: кухня, шкаф ...Завершен15 лет назад
Необходима произвести кастомизацию интернет- магазина по продаже одежды. В основном для женщин. http://www.webasyst.net/ Скорее всего за основу Интернет-магазина будет выбран этот движок. Если есть варианты, более лучшего движка, а также ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать дизайн доски объявлений по продаже мерседесов и запчастей к ним нужен дизайнер только из Москвы! Другие города просьба не беспокоить.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта, который в приложении. Нужно стилистику оставить, но сделать все по сильнее( мне очень нравится вот этот сайт http://prirodazvuka.ru ). Сделать нужно до завтрешнего утра к 11:00. Плачу ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад