Переделать шаблон flash

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок247 просмотров

Нужно темплейтовский шаблон флешевый переделать

-взть некие элементы из первого и добавить во второй.

-поменять музыку

-картинки

-логотип

-статьи

предложениях оставлять точные сроки, а главное бюджет

15 лет назад
Mr-Order
38 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
15 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

klimz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
50 отзывов(-2)
15 лет назад

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