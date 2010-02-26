Дизайн интернет-магазина автозапчастей

Кратко опишу возможности сайта:

1. На сайте будут регистрироваться пользователи (регистрация, вход) для автозаполнения формы заказа, и хранения истории покупок, формирования скидок.

2. Меню сайта будет состоять из следующих пунктов:

* О нас

* Производители

* Доставка

* Оплата

* Обратная связь

* Как найти запчасть? (возможно будет вынесен из меню как некий интерактивный элемент)

* форум

3. Меню товаров будет содержать группы и подгруппы товаров.

4. На сайте будет производиться поиск автозапчастей по некоторым критериям, результатами поиска будет являться таблица запчастей, с возможностью заглянуть в карточку товара.

Необходимо сделать дизайн:

1. главной страницы

содержит - основное меню, меню товаров, логотип, новостная лента, блок пользователя (для отображения текущего пользователя, вход регистрация)

2. страницы со списком товаров

содержит - основное меню, меню товаров с выделенной группой, список товаров . Список товаров - в виде таблицы с полями: бренд, наименование, фото(фозможно значек наличия фотографии), цена, артикл.

3. страницы - карточки товара

содержит - основное меню, меню товаров с выделенной группой. Карточка содержит - наименование, цену, характеристики, описание.

В дизайне должны использоваться более четкие линии, без размытостей

Телефоны и контакты выноситься на видное место недолжны

В цветовой гамме использовать более насыщенные цвета с небольшим набором цветов (главное чтобы сильно не пестрил)

В дизайне необходимо использовать минимум наворотов, для более простой реализации.

вроде бы все описал. Жду предложений. Если необходима дополнительная информация - предоставлю

Р.S. Дизайн не требуется навороченный.