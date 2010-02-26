Подробности в прилагаемом файле
Дизайн интернет-магазина автозапчастей
Кратко опишу возможности сайта:
1. На сайте будут регистрироваться пользователи (регистрация, вход) для автозаполнения формы заказа, и хранения истории покупок, формирования скидок.
2. Меню сайта будет состоять из следующих пунктов:
* О нас
* Производители
* Доставка
* Оплата
* Обратная связь
* Как найти запчасть? (возможно будет вынесен из меню как некий интерактивный элемент)
* форум
3. Меню товаров будет содержать группы и подгруппы товаров.
4. На сайте будет производиться поиск автозапчастей по некоторым критериям, результатами поиска будет являться таблица запчастей, с возможностью заглянуть в карточку товара.
Необходимо сделать дизайн:
1. главной страницы
содержит - основное меню, меню товаров, логотип, новостная лента, блок пользователя (для отображения текущего пользователя, вход регистрация)
2. страницы со списком товаров
содержит - основное меню, меню товаров с выделенной группой, список товаров . Список товаров - в виде таблицы с полями: бренд, наименование, фото(фозможно значек наличия фотографии), цена, артикл.
3. страницы - карточки товара
содержит - основное меню, меню товаров с выделенной группой. Карточка содержит - наименование, цену, характеристики, описание.
В дизайне должны использоваться более четкие линии, без размытостей
Телефоны и контакты выноситься на видное место недолжны
В цветовой гамме использовать более насыщенные цвета с небольшим набором цветов (главное чтобы сильно не пестрил)
В дизайне необходимо использовать минимум наворотов, для более простой реализации.
вроде бы все описал. Жду предложений. Если необходима дополнительная информация - предоставлю
Р.S. Дизайн не требуется навороченный.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $15
Всем добрый день. Нужно создать новую шапку для сайта. Подробности в ТЗ. Всем удачи.Завершен15 лет назад
- $250
Нужен редизайн и верстка сайта 1. Желательно сохранить стилистику сайта (цвета, логотип) 2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц 3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в дизайне) ...Закрыт15 лет назад
- $500
Необходимо разработать новый дизайн (главная + внутренняя) для сайта http://uralfilter.ru + надо придумать какую то анимацию, возможно капельки воды или что то типа этого http://uralfilter.ru/iprod и заанимировать их потом гифами или jquery. ...Завершен15 лет назад
- $250
Требуется создать дизайн сайта, предназначенного для презентации и продажи мультимедийных роликов+логотип. Работа почти не требует творческих находок дизайнера, в качестве примера будет предложен действующий сайт, нужно создать грамотный аналог в предлагаемом стиле. Сайт ...Завершен15 лет назад
Нужно нарисовать две страницы: главную страницу и страницу заказа услуги. На главной хотелось бы сделать в центре флэш-элемент (часы, поделенные на три сектора, каждый из которых играет роль ссылки/пункта меню, и три стрелки, одна ...Завершен15 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта агентства недвижимости, статика (не резина) сайт будет работать на джумле, даю логотип и ещё несколько элементов фирменного стиля, блок-схему сайта, пишем стоимость и сроки, портфолио обязательно. ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужны добровольцы, кто придумает крайне простой дизайн и как можно быстрее (т.к. работа из-за этого стоит). Расскажу подробно. Нужен дизайн, аналогичный mirtesen.ru, приблизительно всё такое же (такая же максимальная ...Закрыт15 лет назад
- $100
Нарисовать сайт поддержки абонентов.Завершен15 лет назад
Имеется сайт сделанный под заказ (www.kavkazsport.com), имеется несколько модулей (лучшиe спортсмены + рейтинг + медали). Там есть и админка. Мне нужна новосная система, что-бы публиковать новости + модуль контента. Что-бы не заказывать ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад