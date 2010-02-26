Дизайн интернет-магазина автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки394 просмотра

Кратко опишу возможности сайта:

1. На сайте будут регистрироваться пользователи (регистрация, вход) для автозаполнения формы заказа, и хранения истории покупок, формирования скидок.

2. Меню сайта будет состоять из следующих пунктов:

* О нас

* Производители

* Доставка

* Оплата

* Обратная связь

* Как найти запчасть? (возможно будет вынесен из меню как некий интерактивный элемент)

* форум

3. Меню товаров будет содержать группы и подгруппы товаров.

4. На сайте будет производиться поиск автозапчастей по некоторым критериям, результатами поиска будет являться таблица запчастей, с возможностью заглянуть в карточку товара.

Необходимо сделать дизайн:

1. главной страницы

содержит - основное меню, меню товаров, логотип, новостная лента, блок пользователя (для отображения текущего пользователя, вход регистрация)

2. страницы со списком товаров

содержит - основное меню, меню товаров с выделенной группой, список товаров . Список товаров - в виде таблицы с полями: бренд, наименование, фото(фозможно значек наличия фотографии), цена, артикл.

3. страницы - карточки товара

содержит - основное меню, меню товаров с выделенной группой. Карточка содержит - наименование, цену, характеристики, описание.

В дизайне должны использоваться более четкие линии, без размытостей

Телефоны и контакты выноситься на видное место недолжны

В цветовой гамме использовать более насыщенные цвета с небольшим набором цветов (главное чтобы сильно не пестрил)

В дизайне необходимо использовать минимум наворотов, для более простой реализации.

вроде бы все описал. Жду предложений. Если необходима дополнительная информация - предоставлю

Р.S. Дизайн не требуется навороченный.

15 лет назад
Etesso
45 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Редизайн и верстка сайта

    $250

    Нужен редизайн и верстка сайта 1. Желательно сохранить стилистику сайта (цвета, логотип) 2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц 3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в дизайне) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта в лучших традициях (для Art-Media)

    $500

    Необходимо разработать новый дизайн (главная + внутренняя) для сайта http://uralfilter.ru + надо придумать какую то анимацию, возможно капельки воды или что то типа этого http://uralfilter.ru/iprod и заанимировать их потом гифами или jquery. ...

    jQuery
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание дизайна по предлагаемому аналогу.

    $250

    Требуется создать дизайн сайта, предназначенного для презентации и продажи мультимедийных роликов+логотип. Работа почти не требует творческих находок дизайнера, в качестве примера будет предложен действующий сайт, нужно создать грамотный аналог в предлагаемом стиле. Сайт ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн двух страниц сайта

    Нужно нарисовать две страницы: главную страницу и страницу заказа услуги. На главной хотелось бы сделать в центре флэш-элемент (часы, поделенные на три сектора, каждый из которых играет роль ссылки/пункта меню, и три стрелки, одна ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта визитки

    Нужно сделать дизайн сайта агентства недвижимости, статика (не резина) сайт будет работать на джумле, даю логотип и ещё несколько элементов фирменного стиля, блок-схему сайта, пишем стоимость и сроки, портфолио обязательно. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать дизайн одной страницы (PSD) для сайта

    $100

    Нужны добровольцы, кто придумает крайне простой дизайн и как можно быстрее (т.к. работа из-за этого стоит). Расскажу подробно. Нужен дизайн, аналогичный mirtesen.ru, приблизительно всё такое же (такая же максимальная ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен шаблон для Joomla + интегрировать в дизайн

    Имеется сайт сделанный под заказ (www.kavkazsport.com), имеется несколько модулей (лучшиe спортсмены + рейтинг + медали). Там есть и админка. Мне нужна новосная система, что-бы публиковать новости + модуль контента. Что-бы не заказывать ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад