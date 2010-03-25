Дизайн двух страниц сайта

Нужно нарисовать две страницы: главную страницу и страницу заказа услуги.

На главной хотелось бы сделать в центре флэш-элемент (часы, поделенные на три сектора, каждый из которых играет роль ссылки/пункта меню, и три стрелки, одна из которых должна двигаться за курсором) и внизу текстовое меню. Нужно, чтобы было "просто и красиво".

Пожалуйста, пишите сроки и размер вознаграждения.

Особенно интересуют дизайнеры с похожими работами в портфолио.