Нужно сделать дизайн сайта агентства недвижимости, статика (не резина) сайт будет работать на джумле, даю логотип и ещё несколько элементов фирменного стиля, блок-схему сайта, пишем стоимость и сроки, портфолио обязательно. ...
Дизайн двух страниц сайта
Нужно нарисовать две страницы: главную страницу и страницу заказа услуги.
На главной хотелось бы сделать в центре флэш-элемент (часы, поделенные на три сектора, каждый из которых играет роль ссылки/пункта меню, и три стрелки, одна из которых должна двигаться за курсором) и внизу текстовое меню. Нужно, чтобы было "просто и красиво".
Пожалуйста, пишите сроки и размер вознаграждения.
Особенно интересуют дизайнеры с похожими работами в портфолио.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужны добровольцы, кто придумает крайне простой дизайн и как можно быстрее (т.к. работа из-за этого стоит). Расскажу подробно. Нужен дизайн, аналогичный mirtesen.ru, приблизительно всё такое же (такая же максимальная ...Закрыт15 лет назад
- $100
Нарисовать сайт поддержки абонентов.Завершен15 лет назад
Имеется сайт сделанный под заказ (www.kavkazsport.com), имеется несколько модулей (лучшиe спортсмены + рейтинг + медали). Там есть и админка. Мне нужна новосная система, что-бы публиковать новости + модуль контента. Что-бы не заказывать ...Закрыт15 лет назад
Добрый вечер уважаемые фрилансеры. Срочно требуется доработать флеш сайт, написанный на AS 3. Работы не очень много, сайт в целом готов, требуется устранить несколько структурных багов и довести его до ума. Срок - очень сжатый, ...Закрыт15 лет назад
Приветствую! Необходимо разработать не сложный, но стильный (брендовый) дизайн. Необходимо разработать дизайн картинки заставки, в дальнейшем она будет анимироваться. Ну и концепци ю внутренних страниц. Все необходимое имеется (шрифты, лого , фирм стиль ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
Требуется: Разработка оригинального дизайна, верстка, натягинвание на движок сайта + натягивание на " личный кабинет". Дизайн болжен быть без Flesh. Оплата только по Webmoney. ICQ:429-730-714 Skype: samarabmxЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужен дизайн сайта для турецкой компании, которая занимается продажей одежды. Что мы хотим видеть в дизайне: 1. По стилю и оформлению опираемся на http://eu.levi.com и http://lcwaikiki.com.tr 2. Важно, ...Завершен15 лет назад
- $100
В общем-то нужен макет сайта интернет-магазина детской литературы. В принципе нужно разработать шапку в ярких тонах с использованием графики и обработанных фотографий (есть пара задумок), а тело сайта вполне стандартное для интернет-магазинов. Есть уже ...Завершен15 лет назад
- $500
Необходимо разработать "под ключ" сайта юр. компании. От компании только информация об услугах, от дизайнера все остальное.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт15 лет назад