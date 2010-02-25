Создать дизайн одной страницы (PSD) для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок457 просмотров

Нужны добровольцы, кто придумает крайне простой дизайн и как можно быстрее (т.к. работа из-за этого стоит).

Расскажу подробно.

Нужен дизайн, аналогичный mirtesen.ru, приблизительно всё такое же (такая же максимальная простота - без рисунка глобуса)

На месте глобуса будет здоровенная флешка, которая будет создаваться отдельно.

От Вас нужен только творческий интерес, ну и концепция лого.

Кроме того, интересует, чтобы не было никаких предоплат. Сумма стабильная, которую выделил заказчик - 100$.

Обманом не занимаюсь.

Жду Ваших предложений! )

15 лет назад
xercool
34 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

redmax88
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
15 лет назад
$100
2 дня
С начало заказ принял.оплатил 80, 20 сказал даст после получения ПСД . Но после получения псд , перестал отвечать на ICQ, 20 долларов не доплатил. Писала знакомая через свой ICQ, вот что он ответил "диз я получил давно уже, хоть и обещал 100, но передумал = кинул. следовательно из того, что он мне не нравится ) но сам знает, что он не стоит 100$ " В любом случае, человек не надёжен только потому что сам не может нечего разъяснить. В общем вот так. -> сделал полностью как ты просил по твоим комментариям! Зачем потом притензии

Заявки фрилансеров

redmax88
Максим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
15 лет назад

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