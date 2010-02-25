Создать дизайн одной страницы (PSD) для сайта

Нужны добровольцы, кто придумает крайне простой дизайн и как можно быстрее (т.к. работа из-за этого стоит).

Расскажу подробно.

Нужен дизайн, аналогичный mirtesen.ru, приблизительно всё такое же (такая же максимальная простота - без рисунка глобуса)

На месте глобуса будет здоровенная флешка, которая будет создаваться отдельно.

От Вас нужен только творческий интерес, ну и концепция лого.

Кроме того, интересует, чтобы не было никаких предоплат. Сумма стабильная, которую выделил заказчик - 100$.

Обманом не занимаюсь.

Жду Ваших предложений! )