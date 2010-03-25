Редизайн сайта в лучших традициях (для Art-Media)

Необходимо разработать новый дизайн (главная + внутренняя) для сайта http://uralfilter.ru

+ надо придумать какую то анимацию, возможно капельки воды или что то типа этого http://uralfilter.ru/iprod и заанимировать их потом гифами или jquery.

Ну и в итоге всё сверстать.

Заказчик склонен к голубому цвету и водным текстурам.

Заказчику нравится как сделано анимированное меню, да и вообще весь сайт http://www.ecowater.com/

По вёрстке – позже скажу div или table.