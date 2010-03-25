Редизайн сайта в лучших традициях (для Art-Media)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки166 просмотров

Необходимо разработать новый дизайн (главная + внутренняя) для сайта http://uralfilter.ru

+ надо придумать какую то анимацию, возможно капельки воды или что то типа этого http://uralfilter.ru/iprod и заанимировать их потом гифами или jquery.

Ну и в итоге всё сверстать.

Заказчик склонен к голубому цвету и водным текстурам.

Заказчику нравится как сделано анимированное меню, да и вообще весь сайт http://www.ecowater.com/

По вёрстке – позже скажу div или table.

jQuery
15 лет назад
vanish
Иван 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$500
14 дней
Работаю уже не первый раз с Андреем, подход мега профессионален, что начинаю привыкать как будто, так и должно быть. В общем, дизайн как всегда получается отличный, тихо, спокойно, без лишних разговоров и в срок. Спасибо.
Иван - честный и порядочный заказчик. Работалось, как всегда хорошо и без лишних недопониманий. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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