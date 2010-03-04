Создание дизайна по предлагаемому аналогу.

Требуется создать дизайн сайта, предназначенного для презентации и продажи мультимедийных роликов+логотип.

Работа почти не требует творческих находок дизайнера, в качестве примера будет предложен действующий сайт, нужно создать грамотный аналог в предлагаемом стиле.

Сайт состоит из главной страницы с несколькими роликами, поисковой системой, и переходами на страницы: о нас, фотографы, регистрация, купить и, возможно, еще одной-двух.

Спасибо за внимание, жду предложений.

Сергей