Редизайн сайта и ПО + логотип

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка319 просмотров

Редизайн проекта.

Необходим редизайн сайта и программы.

Сайт www.bpmmet.ru.

Подробнее в прикрепленном файле.

Жду ссылки на ваше портфолио.

Сроки и стоимость.

[email protected]

Желательно что бы всю работу выполнил 1 человек.

15 лет назад
bpmmet
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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