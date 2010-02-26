Задача: нарисовать титульную страницу по нашей проработанной структуре. предполагаемая схема титульной страницы. в аттаче к проекту. в ней уже продуманы местоположения и принципиальные размеры блоков. стиль желаемого результата: ...
Редизайн сайта и ПО + логотип
Редизайн проекта.
Необходим редизайн сайта и программы.
Сайт www.bpmmet.ru.
Подробнее в прикрепленном файле.
Жду ссылки на ваше портфолио.
Сроки и стоимость.
Желательно что бы всю работу выполнил 1 человек.
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