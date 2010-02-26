Нужно сделать редизайн сайта, который в приложении. Нужно стилистику оставить, но сделать все по сильнее( мне очень нравится вот этот сайт http://prirodazvuka.ru ). Сделать нужно до завтрешнего утра к 11:00. Плачу ...
Кастомизация интернет-магазина
Необходима произвести кастомизацию интернет- магазина по продаже одежды. В основном для женщин.
Скорее всего за основу Интернет-магазина будет выбран этот движок.
Если есть варианты, более лучшего движка, а также опыт кастомизации дизайном с другим (хотя какая разница?), то мы готовы к предложениям.
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