Кастомизация интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок168 просмотров

Необходима произвести кастомизацию интернет- магазина по продаже одежды. В основном для женщин.

http://www.webasyst.net/

Скорее всего за основу Интернет-магазина будет выбран этот движок.

Если есть варианты, более лучшего движка, а также опыт кастомизации дизайном с другим (хотя какая разница?), то мы готовы к предложениям.

15 лет назад
temic0
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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