Кастомизация интернет-магазина

Необходима произвести кастомизацию интернет- магазина по продаже одежды. В основном для женщин.

http://www.webasyst.net/

Скорее всего за основу Интернет-магазина будет выбран этот движок.

Если есть варианты, более лучшего движка, а также опыт кастомизации дизайном с другим (хотя какая разница?), то мы готовы к предложениям.