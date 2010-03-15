Доработка дизайна сайта

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Завершен12 заявок226 просмотров

Сайт all-furnitura.ru

В шапке сайта, на месте банера мебельного клуба должна быть картинка с 3D объектами.

Идея картинки:

на разбросанных чертежах планировки помещения, должны стоять объекты: кухня, шкаф и гардироб. Все 3 объекта не обязательны, достаточно двух на усмотрение исполнителя. Желательно чтобы это были шкаф-купе и гардироб.

Картинка должна быть выполнена на фоне с использованием градиента (взять только с сайта), чтобы не выбивалась из дизайна и не было явных переходов.

Пример такой картики приложен. Качество должно быть соответствующее примеру.

15 лет назад
nik0tin
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Evgens-spb
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Человек с кучей идей, не тупо исполняет задание, а вносит своё. Приятно работать с такими.

Заявки фрилансеров

Evgens-spb
Евгений 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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