Доработка дизайна сайта

Сайт all-furnitura.ru

В шапке сайта, на месте банера мебельного клуба должна быть картинка с 3D объектами.

Идея картинки:

на разбросанных чертежах планировки помещения, должны стоять объекты: кухня, шкаф и гардироб. Все 3 объекта не обязательны, достаточно двух на усмотрение исполнителя. Желательно чтобы это были шкаф-купе и гардироб.

Картинка должна быть выполнена на фоне с использованием градиента (взять только с сайта), чтобы не выбивалась из дизайна и не было явных переходов.

Пример такой картики приложен. Качество должно быть соответствующее примеру.