Нужно темплейтовский шаблон флешевый переделать -взть некие элементы из первого и добавить во второй. -поменять музыку -картинки -логотип -статьи предложениях оставлять точные сроки, а главное ...
Дизайн главной страницы сайта
Необходим дизайн титульной страницы сайта.
Название сайта-Кокетка.
Направление косметика и парфюмерия, уход за телом, в дальнейшем бижутерия,подарки....
Структура предварительно готова. Нужно учитывать, что дизайн должен быть резиновый.
Фон белый или слегка серый. Использование цветов-розовый, бирюзовый и зеленый.
Сайт должен быть строгим, но в тоже время иметь изюминку.
На первом месте должен быть товар, но и лого не должно теряться.
Просьба не вставлять в шапку фото девушек, парфюмов, не хоться чтоб он был стандартной картинкой, как большинство.
Агентство в нашем городе пыталось рисовать, но что-то очень грустно получилось, хоть смогли показать расположение блоков как мы хотели.
Надеюсь вы нам сможете помочь!
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