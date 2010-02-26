Дизайн главной страницы сайта

Необходим дизайн титульной страницы сайта.

Название сайта-Кокетка.

Направление косметика и парфюмерия, уход за телом, в дальнейшем бижутерия,подарки....

Структура предварительно готова. Нужно учитывать, что дизайн должен быть резиновый.

Фон белый или слегка серый. Использование цветов-розовый, бирюзовый и зеленый.

Сайт должен быть строгим, но в тоже время иметь изюминку.

На первом месте должен быть товар, но и лого не должно теряться.

Просьба не вставлять в шапку фото девушек, парфюмов, не хоться чтоб он был стандартной картинкой, как большинство.

Агентство в нашем городе пыталось рисовать, но что-то очень грустно получилось, хоть смогли показать расположение блоков как мы хотели.

Надеюсь вы нам сможете помочь!